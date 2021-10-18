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Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

18:51 18 жовтня 2021
Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

В Україні з 1 грудня очікується підвищення пенсій. Про це свідчать дані бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік.

До 2600 грн, у зв'язку з ростом мінімальної зарплати, зросте мінімальна пенсія для людей старших за 65 років. Йдеться про жінок, у яких стажу понад 30 років, та чоловіків, у яких понад 35 років стажу.

Перерахунок також проведуть у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальну пенсію збільшать з 1854 до 1934 гривні. Тим українцям, які отримують максимальну пенсію, виплати збільшать на 930 гривень.

Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2022 рік закладено два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня.

В Україні готується до запуску накопичувальна пенсійна система. Вона повинна стартувати у 2023 році.

Всіх українців, молодших за 50 років, що працюють, зобов'яжуть щомісяця перераховувати частину заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Одночасно з накопичувальною системою продовжить існувати і солідарна, коли українці, що працюють, утримують пенсіонерів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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