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«Нафтогаз» обіцяє забезпечити дешевим газом деякі категорії споживачів: деталі

19:17 18 жовтня 2021
«Нафтогаз» обіцяє забезпечити дешевим газом деякі категорії споживачів: деталі

Для населення, бюджетних та комунальних організацій газ буде продаватися за фіксованою ціною. Про це на брифінгу заявив глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, передає УНІАН.

Тариф для домогосподарств — 7,96 грн / куб. м без вартості транспортування.

Бюджетним організаціям компанія пропонує купувати газ у цьому опалювальному сезоні за ціною по 13,7 грн / куб. м без ПДВ та транспортування.

З підприємствами теплокомуненерго «Нафтогаз» готовий укласти трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр у перший рік.

За словами Вітренка, для промислових споживачів все буде залежати від попиту з їхнього боку. Компанія зможе забезпечити всі необхідні обсяги для промисловості за ринковою ціною.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» розповіли, як споживачам перейти на тариф «Комфортний сезон».

«ФАКТИ» публікували покрокову інструкцію, як змінити постачальника газу.

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