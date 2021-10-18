Деяким українцям з 1 січня підвищать пенсію до 7800 гривень: деталі

В Україні з 1 січня 2022 року кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) військовослужбовців, загиблих у зоні проведення АТО / ООС, буде встановлено мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7800 гривень кожному. Про це йдеться на «Урядовому порталі».

Підвищену пенсію отримує понад 2 тисячі людей. При цьому адресна допомога до пенсії буде виплачуватися незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї.

Нагадаємо, у 2022 році пенсію підвищать двічі — 1 липня та 1 грудня.

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