Українцям частіше стали блокувати банківські рахунки: названі основні причини

В Україні банки стали частіше скасовувати перекази грошей по банківській карті й блокувати рахунки клієнтів. Зокрема нещодавно на такі обмеження скаржилися клієнти «ПриватБанку».

Якщо звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими та не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевіряються.

Скоро громадяни повинні будуть самі довести, звідки вони взяли гроші та чи легально їх заробили, пише OBOZREVATEL.

Відомо, що банки найчастіше блокують рахунки українців з наступних причин:

- через проведення сумнівних операцій. Банки відстежують операції своїх клієнтів. Якщо видно, що людина зазвичай щомісяця витрачає 10 тисяч гривень, то її платіж на 50 тисяч гривень викликає у банку питання.

- якщо проводиться операція на велику суму;

- якщо проводиться багато дрібних операцій готівкою;

- понад 100 операцій на місяць теж блокуються.

Так банки як установи первинного фінансового моніторингу стежать за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізував зароблене незаконним шляхом.

У Незалежній асоціації банків України стверджують, що банк може зупинити операцію без попередження. Якщо банк пропускає сумнівні операції, то за це доведеться заплатити великі штрафи.

Зараз в Україні проходить податкова амністія, коли люди можуть легалізувати свої доходи та сплатити з них податки.



Уряд вже готує законопроєкт про непрямі методи податкового контролю. Це означає, що скоро податківці будуть перевіряти походження коштів українців при проведенні всіх великих угод або покупок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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