В Україні колектори почали працювати по-іншому: хто опинився поза законом

В Україні набрали чинності норми закону про роботу колекторів та захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Згідно з новими правилами, до 14 жовтня колекторська компанія повинна була подати документи на включення до спеціального реєстру Нацбанку України. Ті, хто з якихось причин цього не зробили, опинилися поза законом, повідомив Telegram-канал «Опендатамедіа».

З цієї дати стягненням боргів можуть займатися тільки кредитор або колекторська компанія, які внесені до реєстру НБУ. Зараз таких компаній 33.

Після 14 жовтня 2021 року, у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитор або новий кредитор зобов'язані достроково розірвати договір з нею на надання послуг з врегулювання простроченої заборгованості.

За новими правилами, колекторам забороняється використовувати погрози й шантаж, шкодити репутації, взаємодіяти з позичальником понад два рази на добу та т.п. Українцям, які зіткнулися з незаконними діями колекторів, рекомендують подавати скаргу у НБУ. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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