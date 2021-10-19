В Україні істотно подорожчають горілка та вермут: названа причина

В Україні найближчим часом крім подорожчання соняшникової олії та хлібобулочних виробів, очікується також зростання цін на алкогольні напої.

Проєкт постанови Кабміну опублікований на сайті Міністерства економіки для громадського обговорення.

В документі посилаються на збільшення собівартості виробництва етилового спирту, яка виросла за останні три роки майже на 15%. У зв'язку з цим пропонується підвищити мінімальні оптові та роздрібні ціни на алкоголь.

Якщо документ ухвалять, то роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби зростуть на 8,3%, на віскі, ром та джин — на 8,4%, на коньяк — на 4,8−8,3%.

Вино міцністю від 1,2% до 22% об'ємних одиниць етилового спирту подорожчає на 8−34%.

Ціна звичайних та ігристих вин, а також газованих винних напоїв не зміниться.

Про подорожчання харчових продуктів читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «На українців чекає різке подорожчання хліба та інших базових продуктів: в чому причина».



Фото: https://ua.depositphotos.com

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