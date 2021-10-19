Не маємо відношення до контрабанди сигарет: в «Артемсіль» зробили заяву

ДП «Артемсіль», одне з найбільших підприємств з видобутку та реалізації солі на території Центральної та Східної Європи, у зв'язку з повідомленнями, які з'явилися в ЗМІ про контрабанду сигарет в упаковці продукції заводу, заявляє про неможливість подібних зловживань. Про це йдеться в офіційному повідомленні підприємства.

«Ми звернулися до відповідних правоохоронних органів з проханням провести розслідування по даній справі», — йдеться у заяві пресслужби.

На «Артемсіль» також відзначили ряд факторів, які свідчать про неможливість зловживань саме на підприємстві. Зокрема, у пресслужбі заявили, що для контрагентів Угорщини сіль відвантажується виключно на умовах DAF кордон України та Угорщини (залізнична станція Батьово) по INCOTERMS 2000.

«Транспортування продукції по річці Дунай, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, є економічно та логістично невигідним», — підкреслюється в повідомленні та наголошується, що при здійсненні постачанняи на умовах CPT український морський порт (Одеса/Чорноморськ) або порт CPT порт Ізмаїл (для споживачів Румунії) згідно з INCOTERMS 2000 продавець (ДП «Артемсіль») не несе відповідальності за товар, який перевантажується в порту для транспортування закордонним контрагентам.

Також на підприємстві заявили, що сіль, розфасована в картонну пачку масою 1 кг, не відвантажується споживачам Угорщини.

«На даний момент сіль у такій розфасовці відвантажується тільки споживачам Німеччини та виключно автотранспортом на умовах FCA завод за INCOTERMS 2000. Перші повідомлення про контрабанду сигарет деякими ЗМІ було висвітлено з фотографіями пачки масою 1 кг», — йдеться в офіційній заяві пресслужби.

Технологічний процес, який застосовується на підприємстві, виключає можливість завантаження будь-якої іншої продукції, крім солі, зокрема виключається можливість пакування солі в мішках з наступним завантаженням у біг-бег (МКР-1,0С).

Згідно з повідомленням, ця інформація передана правоохоронним органам. Також в ДП «Артемсіль» заявили про сприяння в проведенні слідчих дій.

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter