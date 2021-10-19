26.24 / 26.41 30.39 / 30.70
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деяким українцям соцвиплати «не світять»: доходи і видатки одержувачів ретельно перевірять

14:41 19 жовтня 2021
Гривні

Українців, які звертаються за допомогою до держави, зокрема, за призначенням субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, перевіряють, визначаючи, виділити таку допомогу чи ні. Вироблені чіткі правила ненадання субсидій.

Це може бути, зокрема, покупка на суму понад 50 тисяч гривень, тривалі туристичні поїздки за кордон, нерухомість великих площ, що знаходиться у володінні заявника, солідні банківські рахунки…

Не виключено, що подібний підхід застосують і при призначенні соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Проект методики верифікації держвиплат малозабезпеченим сім'ям розробляли у Міністерстві фінансів.

Відповідно до Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», міністерство перевіряє законність пенсій, допомоги, пільг, субсидій, соціальних стипендій та інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

«Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, по кожному реципієнту з наступним визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливає на визначення права на отримання і розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних», — повідомляли у Мінфіні.

Інформацію про фінансовий стан сім'ї можуть перевірити, проаналізувавши дані МВС, дізнавшись, наприклад, який транспорт є у одержувачів допомоги, митної служби, Геокадастру, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та інших держустанов, а також банків — щодо операцій з купівлі.

До речі, з 1 січня 2022 року в Україні обіцяють запустити держпрограму допомоги малозабезпеченим — вони зможуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу (до 15 мінімальних зарплат або 97,5 тис. гривень).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Опалення

Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.