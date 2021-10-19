Деяким українцям соцвиплати «не світять»: доходи і видатки одержувачів ретельно перевірять

Українців, які звертаються за допомогою до держави, зокрема, за призначенням субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, перевіряють, визначаючи, виділити таку допомогу чи ні. Вироблені чіткі правила ненадання субсидій.

Це може бути, зокрема, покупка на суму понад 50 тисяч гривень, тривалі туристичні поїздки за кордон, нерухомість великих площ, що знаходиться у володінні заявника, солідні банківські рахунки…

Не виключено, що подібний підхід застосують і при призначенні соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Проект методики верифікації держвиплат малозабезпеченим сім'ям розробляли у Міністерстві фінансів.

Відповідно до Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», міністерство перевіряє законність пенсій, допомоги, пільг, субсидій, соціальних стипендій та інших виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

«Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації, по кожному реципієнту з наступним визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливає на визначення права на отримання і розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних», — повідомляли у Мінфіні.

Інформацію про фінансовий стан сім'ї можуть перевірити, проаналізувавши дані МВС, дізнавшись, наприклад, який транспорт є у одержувачів допомоги, митної служби, Геокадастру, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та інших держустанов, а також банків — щодо операцій з купівлі.

До речі, з 1 січня 2022 року в Україні обіцяють запустити держпрограму допомоги малозабезпеченим — вони зможуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу (до 15 мінімальних зарплат або 97,5 тис. гривень).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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