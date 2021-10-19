У Києві різко зросли тарифи на опалення і гарячу воду, але не для всіх

У Києві майже одночасно з початком опалювального сезону затверджено нові, підвищені, тарифи на тепло і гарячу воду. Як говориться в роз'ясненні від Київтеплоенерго, для населення плата не зміниться, а ось бюджетним установам, комерційним підприємствам і релігійним організаціям доведеться розщедритися. Нові тарифи за тепло підвищаться до 2,6−2,8 тис. гривень за Гкал в залежності від типу організації, оснащеності приладами обліку та інших факторів.

Гаряча вода для бюджетних, комерційних підприємств і релігійних організацій подорожчає до 133−141 гривень за кубометр.

Тарифи будуть діяти до 30 вересня 2022 року.

Причиною перегляду тарифів в Києві називають подорожчання газу. Раніше в кошторис закладався газ по 11600 грн за тисячу кубометрів, а зараз довелося виходити з ціни в 25 тис. гривень за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, для населення передбачалося зафіксувати тарифи до закінчення опалювального сезону, але експерти вважають, що зупинити зростання тарифів меморандумами неможливо.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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