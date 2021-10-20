Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

У 2022 році заплановано підвищення пенсій трьом категоріям пенсіонерів: старшим 70 років, особам, які отримують менше 2500 гривень, і жінкам, які досягли 60-річного віку і виходять на пенсію. Про це повідомив пенсійний консультант Сергій Коробкін для сайту NaPensii.

Виплати встановлюються відповідно до вересневої постанови КМ № 963. Графік підвищення виплат буде виглядати наступним чином.

З 1 жовтня програма надбавок до пенсії поширюється на осіб у віці від 70 до 75 років (до цього були встановлені надбавки 80-річним, а в поточному році — людям у віці 75−80 років). Надбавка складе 300 гривень і не поширюється на тих, хто отримує високі пенсії (вище 10340,35 грн — середньої зарплати за 2020 рік). При наявності 30/35 років стажу (для жінок / чоловіків відповідно) пенсія повинна бути не нижче 3000 грн.

З 1 грудня непрацюючим пенсіонерам молодше 70 років і з 30/35 роками стажу проводиться доплата до пенсії, щоб остання становила не менше 2500 гривень.

Також у 2022 році буде передбачена доплата до пенсії жінкам, які народилися в 1962 році. У 2022 року вони досягнуть 60-річного віку і якщо вийдуть на пенсію, то отримають надбавку 9% до тієї виплати, яка розрахована за статтею 27 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Доплата пов'язана з тим, що закінчується десятирічний перехідний період із введення в Україні нового пенсійного віку для жінок (60 років), і усі, хто виходив на пенсію за новими правилами, отримували надбавку.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики показало графік, як буде змінюватися основний розмір пенсії в 2022 році.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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