Кому і за що можуть заблокувати банківську карту і як цього уникнути

Останнім часом ряд клієнтів банків зіткнувся з тим, що перекази коштів на карту затримуються, деякі платіжні карти блокуються, а фінустанова вимагає надати документи про походження коштів в разі великого переказу. Фахівці дали пораду, як не потрапити під перевірку банком і уникнути блокування карти, повідомляє gsminfo.

За замовчуванням підозрілими банк вважає транзакції на 400 тисяч гривень і більше. Втім, увагу банківських працівників привертають і операції на набагато менші суми. Існує ряд критеріїв, які змушують фахівців із фінмоніторингу насторожитися і перевірити учасників транзакції.

Так, якщо карта зареєстрована на фізичну особу (не фізособу-підприємця), то під підозрою будуть наступні види руху коштів по рахунку:

щоденні надходження на значні суми (критерій «значущості» варіюється від банку до банку);

нетипові транзакції для власника карти (переказ на суму, що значно перевищує ту, що клієнт вказав як орієнтовну при оформленні карти);

великі перекази на зарплатну карту не від компанії, яка оформляла карту для співробітника.

Якщо людина планує використовувати свою персональну банківську карту для надходження коштів, наприклад, від продажу товарів, послуг, то фахівці радять:

не приймати кошти щодня, вибрати для переказів один день на тиждень;

уникати надходжень на суми, що суттєво відрізняються від тих, що були вказані в заявці при оформленні карти;

бути готовим пояснити банку походження коштів;

для великих угод використовувати інші способи оплати: готівка, поштові перекази, післяплата.

Нагадаємо, деякі банки відкрито оголосили, яку частоту надходжень коштів на рахунок вважають підозрілою. Так, «ПриватБанк» обмежив користувачам можливість переказів з картки на картку до 100 операцій на місяць. У випадку з переказами з України за кордон, то місячний ліміт ще нижчий: 25 виведень коштів за кордон і 30 переказів з-за кордону в Україну.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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