Курси долара і євро продовжать знижуватися: названа причина

Уже майже місяць курс національної валюти по відношенню до долара постійно зростає . Хоча, курс гривні до євро періодично коливається. Так, за останній тиждень, з 13 жовтня, долар подешевшав на 8 копійок, а євро подорожчав на 18 копійок. У середу, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,27 грн за долар і 30,61 грн за євро. Схожа ситуація спостерігається і на готівковому валютному ринку, — долар дешевшає, а євро дорожчає. В обмінниках долари можна здати у середньому по 26,21 грн, купити — по 26,41 грн; євро — здати по 30,38 грн, купити — по 30,69 грн. На думку експертів, найближчим часом курс європейської валюти знову піде вниз.

«За минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,36 до 26,27 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,35 — 26,37 грн до 26,26 — 26,28 грн. Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,28 — 26,46 грн до 26,24 — 26,42 грн. При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою збереглася на рівні 0,7%.

За інформацією пресслужби уряду, Україна і МВФ можуть продовжити термін програми Stand-by до кінця червня 2022 року. За результатами першого перегляду програми Stand-by, Україна отримає від МВФ транш у розмірі 700 млн доларів. Уже у листопаді Рада МВФ може затвердити домовленість з Україною.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2 — 26,4 грн", — вважає Вадим Іосуб.

На думку міжнародних інвестиційних експертів, ще до кінця нинішнього року Україна отримає 1,4 млрд доларів від МВФ. А значить, в нашу країну можуть прийти великі інституційні інвестори, що сприятливо позначиться на курсі гривні у довгостроковій перспективі.

«У вівторок гривня продовжила зміцнюватися щодо долара США, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойл. — НБУ, як і в понеділок, придбав на ринку близько 20 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,28 грн, курс євро зміцнився до позначки 30,62 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані держбонди у гривнях з термінами погашення в 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців, а також 24 місяці — в доларах. До держбюджету було залучено 2,15 млрд грн. Нерезиденти проігнорували дане розміщення, оскільки середньозважена дохідність цих паперів залишилася без змін.

Транснаціональний банк JPMorgan випустив аналітичне дослідження EMEA EM Emerging Markets Research. Інвестиційні експерти впевнені в отриманні Україною 1,4 млрд доларів від МВФ ще до кінця нинішнього року. Подібні дослідження проводять для клієнтів банку, які на їх основі формують свої портфелі цінних паперів. Якщо аналітики JPMorgan виявляться праві, в Україні можуть прийти великі інституційні інвестори, що сприятливо позначиться на курсі гривні в довгостроковій перспективі.

У понеділок місія МВФ в Україні завершилася. Було досягнуто згоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA), тобто зроблений перший крок до швидкого отримання траншу на суму в 700 млн доларів за програмою Stand-by.

Ймовірно, що на поточному тижні долар до гривні продовжить ослаблення до рівня 26 грн. Єдина європейська валюта, судячи з усього, девальвує до позначки 30,25 грн", — прогнозує Андрій Гойл.

Однак на курс гривні може вплинути рішення Нацбанку про зміну облікової ставки.

«Курс гривні в середу, 20 жовтня, на міжбанківському валютному ринку піднявся до позначки 26,25 грн за долар після того, як парламент України на засіданні у вівторок ухвалив пакет законів, необхідних для продовження співпраці з МВФ, зокрема, закон про посилення незалежності Нацбанку, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Фонд в понеділок оголосив, що досяг з урядом України угоди про перший транш в 700 млн доларів у листопаді.

Пропозиція валюти на початку тижня була досить висока, і єдиним сильним покупцем на ринку виступав НБУ. Імпортери слабкі і не проявляють активності на тлі входження країни в червону зону і посилення епідеміологічних обмежень. Крім цього, експортери заводили валюту під податкові виплати до 20 жовтня, і після цієї дати можуть зробити паузу. Нерезиденти ж продовжують планомірно виходити з ОВДП, скорочуючи свій портфель. Міністерство фінансів напередодні змогло залучити лише 2,1 млрд гривень на короткострокових боргових паперах.

Напередодні рішення НБУ по обліковій ставці 21 жовтня учасники ринку будуть в очікуванні. Інфляція, можливий локдаун, політичні аспекти і необхідність стимулювання економіки роблять рішення для регулятора складним.

Ймовірно, найближчим часом курс залишиться в межах 26,2−26,35 грн за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що тепер стягненням боргів можуть займатися тільки кредитор або колекторські компанії, які внесені до спеціального реєстру Національного банку України. Зараз таких компаній 33. У разі відсутності компанії в реєстрі, кредитор або новий кредитор зобов'язані достроково розірвати договір з нею на надання послуг з врегулювання простроченої заборгованості. Також за новими правилами колекторам забороняється використовувати погрози і шантаж, шкодити репутації, а також взаємодіяти з позичальником більше двох разів на добу .

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