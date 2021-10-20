26.17 / 26.35 30.32 / 30.63
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Рада попередньо схвалила держбюджет-2022: якою буде середня зарплата і на що очікувати пенсіонерам

15:19 20 жовтня 2021
Верховна Рада

Верховна Рада України прийняла за основу проект держбюджету на 2022 рік.

Як повідомляють в інформуправлінні апарату парламенту, бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту урядом до другого читання: залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху; 4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів; збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн; спрямувати 1 млрд грн на програму «Питна вода України» та збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн.

Проектом документу передбачено, що наступного року середньомісячна зарплата має становити 15 258 грн. На соціальну сферу спрямують більше 320 млрд гривен. Для субсидій передбачено більше 38 млрд гриень. Бюджет Пенсійного фонду заплановано на рівні 531 млрд гривень, передає ICTV.

На сектор безпеки та оборони в бюджеті-2022 планується спрямувати 5,95% ВВП. Загалом витрати на цю сферу зростуть на 52,1 млрд грн порівняно з поточним роком — до 319,4 млрд грн.

Раніше заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко заявляв, що у 2022 році на житлову програму планується виділити рекордні 5,5 млрд гривень. Кошти вже закладено в проект державного бюджету-2022, і призначаються вони для тимчасових переселенців зі статусом учасника бойових дій.

Фото ВРУ.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

бухгалтер

Коли ФОПи можуть не платити або платити частково ЄСВ «за себе»: названо умову

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.