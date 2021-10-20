Рада попередньо схвалила держбюджет-2022: якою буде середня зарплата і на що очікувати пенсіонерам

Верховна Рада України прийняла за основу проект держбюджету на 2022 рік.

Як повідомляють в інформуправлінні апарату парламенту, бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту урядом до другого читання: залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху; 4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів; збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн; спрямувати 1 млрд грн на програму «Питна вода України» та збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн.

Проектом документу передбачено, що наступного року середньомісячна зарплата має становити 15 258 грн. На соціальну сферу спрямують більше 320 млрд гривен. Для субсидій передбачено більше 38 млрд гриень. Бюджет Пенсійного фонду заплановано на рівні 531 млрд гривень, передає ICTV.

На сектор безпеки та оборони в бюджеті-2022 планується спрямувати 5,95% ВВП. Загалом витрати на цю сферу зростуть на 52,1 млрд грн порівняно з поточним роком — до 319,4 млрд грн.

Раніше заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко заявляв, що у 2022 році на житлову програму планується виділити рекордні 5,5 млрд гривень. Кошти вже закладено в проект державного бюджету-2022, і призначаються вони для тимчасових переселенців зі статусом учасника бойових дій.

Фото ВРУ.

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