Ще не пізно: у Кабміні розповіли, як оформити субсидію після початку опалювального сезону

Якщо заборгованість зі сплати комунальних послуг виникла і опалювальний сезон вже розпочався, все одно є можливість оформити субсидію на оплату послуг ЖКГ.

У Мінсоцполітики пояснили, що житлову субсидію призначать з початку опалювального сезону, якщо заявник впродовж двох місяців від його початку надасть один із наступних документів:

документальне підтвердження сплати заборгованості;

укладений договір про її реструктуризацію;

ухвалу про відкриття провадження у справі щодо оскарження заборгованості у судовому порядку.

«Якщо ви подали такі документи пізніше, ніж за дві місяці після початку опалювального сезону, то субсидію зможуть призначити з місяця, що настає за тим, у якому до органу соцзахисту надійшли документи», — додали у міністерстві.

Завадити оформити субсидію може заборгованість заявника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці або така заборгованість у члена його родини. Наявність заборгованості перевіряється у Єдиному реєстрі боржників.

Виняток — заборгованість є у члена сім’ї, який:

вважається безвісно відсутніми за рішенням суду;

має правовий статус зниклої безвісті особи;

є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря;

відсторонений від роботи (посади) у порядку забезпечення кримінального провадження;

перебуває під домашнім арештом або під вартою.

Другий випадок — наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 340 грн на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Органи соцзахисту отримують таку інформацію від підприємств, які надають комунальні послуги.

Виняток — заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов. Наявність такої заборгованості не перешкоджає оформленню субсидії.

Нагадаємо, що субсидії на оплату послуг ЖКГ автоматично не перепризначають громадянам, яким раніше нараховували держдопомогу у безготівковій формі; надавали субсидію за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму або внутрішньо переміщеним особам; призначали субсидію без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації або такі домогосподарства не звернулися за призначенням субсидії протягом травня-вересня цього року. Громадянам цих категорій треба звертатися із заявою про призначення держдопомоги.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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