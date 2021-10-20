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Київ підніме ціни на проїзд в міському громадському транспорті: влада ухвалила рішення

17:32 20 жовтня 2021
Київ підніме ціни на проїзд в міському громадському транспорті: влада ухвалила рішення

Київська влада вирішила підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті — заради збереження стабільності в роботі підприємств-перевізників. Про це повідомив перший заступник голови міської адміністрації Микола Поворозник, зазначивши, що вартість проїзду остаточно ще не сформували.

За його словами, залишити тарифи на існуючому рівні означає загнати перевізників в боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств.

«Саме тому ми змушені почати процедуру щодо підвищення тарифу», — цитує столичного чиновника прес-служба КМДА.

Зараз адміністрація чекає пропозицій від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу.

При цьому Поворозник запевнив, що всі існуючі пільги на проїзд для киян будуть збережені навіть після підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо, в серпні різко підняли тарифи перевізники Київської області, проте через деякий час все ж домовилися з владою про деяке зниження плати за проїзд.

Фото cfts.org.ua/

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