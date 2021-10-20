У Києві введуть нову плату для автомобілістів: кому доведеться розщедрюватися на 11 тисяч грн щомісяця

Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий роз'яснив нові правила паркування автомобілів, які починають діяти вже в 2021 році.

Підкреслюється, що платити тепер доведеться навіть за парковку авто у власному дворі.

Згідно посту чиновника в Facebook, якщо ви живете в центрі міста і в вашому домі немає паркінгу, парковка авто обійдеться в 10700 гривень на місяць, у другій паркувальної зоні (Сирець, Голосієво, райони метро «Деміївська» і «Лівобережна» та інші) плата буде нижче — 7700 гривень, а в «спальному» районі — «і зовсім» 1540 гривень на місяць.

Також мешканці будинку отримають 50%-ву знижку на парковку авто біля власних будинків з розрахунку один абонемент на квартиру (жителів спальних районів знижка не торкнеться).

При цьому міська влада констатувала — їх попередники протягом багатьох років дозволяли будувати нові будинки без паркінгів і в результаті, за даними опитування «ЛУН Місто», лише 39% київських новобудов мають підземні паркінги (так, в Святошинському районі підземні паркінги є лише у 2% будинків, а в ще 5 районах — не більше ніж в 10% будинків).

Проблемою є також відсутність прозорого контроль за використанням коштів, отриманих за парковку.

Нагадаємо, з 1 липня в Києві підвищили ціни на парковку автомобілів, і вже з 16 липня водіїв почали штрафувати за порушення правил парковки за новими тарифами.

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