За грошима краще не ходити: названі банки, які видають населенню найдорожчі кредити

Обсяги банківського кредитування фізичних осіб в Україні стабільно зростають: якщо на початок року чистий портфель (за вирахуванням резервів) становив 148,6 млрд грн, то до 1 вересня — перевищив 181,7 млрд грн. Тобто середній приріст становить понад 4 млрд грн в місяць.

При цьому, за даними НБУ, на кінець II кварталу більше 85% всього кредитного портфеля фінустанов складали різні споживчі кредити, пише «Мінфін».

За кредитами банки стягують плату не тільки у вигляді відсотків, але і у вигляді різноманітних комісій. Тому реальна ставка часто значно відрізняється від номінальної.

Щоб з'ясувати фактичну вартість кредитів, фахівці інформаційного ресурсу процентні доходи від операцій з фізичними особами за I півріччя 2021 року розділили на середнє арифметичне значення кредитного портфеля на початок і кінець періоду. Результат помножили на двісті, щоб отримати прибутковість у відсотках річних.

Такі ж операції були пророблені для двадцяти банків з найбільшими портфелями кредитів фізособам за станом на початок липня.

При цьому фінансисти прийшли до наступних висновків.

Найдорожчі кредити населенню видають Форвард-банк і Ідея Банк. Середня прибутковість їх кредитів навіть без урахування комісій перевищує 50% річних. Швидше за все, основу їх портфелів становлять кредити готівкою, які є найдорожчим споживчим продуктом.

Далі слідує квартет споживчих банків з більш дешевими позиками. Середня вартість кредитів від А-Банку перевищує 40%, Райффайзенбанку — 35% річних. Між ними розташувалися ПУМБ і ПриватБанк з прибутковістю портфеля більше 38% річних.

Згідно ренкінгу видання, найдешевші споживчі кредити — у віртуального мonobank, що працює на ліцензії Універсал Банку, і Альфа-Банку.

У випадку mono це може бути пов'язано не тільки з ціновою політикою агресивного новачка ринку, але і зі специфікою продуктового ряду, що передбачає безкоштовні продукти на тлі відсутності понад дорогих кеш-кредитів.

У Альфа-Банку ж на балансі зосереджена половина загальносистемного портфеля кредитів населення в інвалюті (1,7 млрд грн). Це — старі, швидше за все, непрацюючі або низькомаржинальні кредити. Саме вони могли знизити середню прибутковість портфеля банку до 27,4% річних.

Нагадаємо, «ФАКТИ» дали пораду, що необхідно дізнатися про кредиторі перед підписанням договору про кредит під заставу нерухомості .

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