Залежить від типу житла: стало відомо, чи має право на субсидію людина, яка отримала у спадок нерухомість

Зі зміною правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг багатьох українців цікавить, чи не втратять вони права на держдопомогу, якщо в їх власності перебуває більше, ніж один об'єкт нерухомості.

Як приклад можна навести питання українця, що надійшов в Полтавську обласну адміністрацію .

«У мене у власності є квартира, а батько залишив у спадок ¼ частина будинку в місті. Чи зможу я в цьому випадку оформити субсидію?», — задає питання заявник.

У відповіді експерти обласної державної адміністрації відзначають, що житлова субсидія не призначається, якщо, зокрема, будь-хто зі складу домогосподарства або членів їх сім'ї має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок). При цьому не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній, сумісній або частковій власності.

«Таким чином, отримання частки нерухомого майна в спадок не вплине на право отримання субсидії», — йдеться у відповіді юристів.

Крім того, відзначають фахівці обласної адміністрації, при визначенні права на отримання житлової субсидії не враховуються житлові приміщення:

розташовані на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, і в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення,

розташовані в сільській місцевості,

не придатні до проживання, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505;

отримані дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особами з їх числа за рахунок державного або місцевого бюджету, житлових приміщень у гуртожитках.

«Тому наявність другого житла на окупованих територіях, в сільській місцевості або непридатного для проживання, що знаходиться у власності особи з домогосподарства, також не вплине на право отримання субсидії», — резюмують фахівці.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Фактам» голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова пояснила, чому не можна дотувати субсидіями людини, який живе краще того, хто за все платить, включаючи податки.

Фото adm-pl.gov.ua/

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