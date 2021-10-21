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Гроші

Карти «Ощадбанку» будуть діяти до кінця року: що буде з пенсіями для жителів ОРДЛО

8:01 21 жовтня 2021
Відділення банку

Незважаючи на те, що в державному «Ощадбанку» заявили про те, що платіжні картки переселенців будуть діяти до 1 січня 2022 року, пенсії жителям окупованих територій продовжать зараховувати на нові банківські карти. Про це заявив перший заступник міністра реінтеграції України Ростислав Замлинський в ефірі «Радіо Донбасс. Реаліі».

За словами Замлинського, пенсії жителів ОРДЛО чекатимуть їх на рахунках до тих пір, поки вони не зможуть перетнути КПВВ і переоформити картки.

«Ніхто не скасовує зарахування на рахунок людині цих коштів. А скористатися він зможе, коли прийде і отримає цю картку. Як тільки громадянин отримає нову карту, не має значення, буде це в лютому або березні, він зможе скористатися своїм банківським рахунком, і туди з періодичністю будуть зараховуватися гроші», — пояснив заступник міністра.

При цьому, за словами чиновника, Україна планує провести активну роботу по ідентифікації одержувачів виплат. Адже, якщо людина більше двох місяців не користується карткою, то вона, ймовірно, знаходиться в ОРДЛО і не може виїхати звідти. У таких випадках планується залучати Червоний Хрест та інші гуманітарні організації.

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«Рахунок у клієнта як був, так і залишається. Гроші, які на ньому, будуть його чекати. Якщо клієнт звернеться пізніше, він отримає ці кошти без проблем. Так, карта — це ключ до рахунку клієнта. Навіть якщо він пізніше звернеться в банк, він отримає нову картку, і отримає всі кошти, які є на рахунку», — заявив заступник директора департаменту електронної комерції і платіжних засобів банку Дмитро Баштовий.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року «Ощадбанк» припинить продовжувати дію прострочених банківських карток для переселенців. Попередні півтора року їх дія тривала через те, що підконтрольні Росії адміністрації блокували КПВВ. Вони продовжують робити це досі.

Фото finbalance.com.ua/

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