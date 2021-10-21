Група компаній Tolk презентувала Tolkове тарифне меню для бізнесу

Унікальне тарифне меню для бізнес-споживачів презентувала в Києві під час Міжнародного енергетичного бізнес-форуму «5Е» Група компаній Tolk. У форумі взяли участь більше сотні компаній, що працюють у напрямах енергетики, електротехніки, енергоефективності, екології та енергоресурсів. Пропозиція від Групи містить не лише цінові позиції, а й пропозицію індивідуального підходу та супроводу кожного клієнта.

Учасникам форуму було презентовано унікальне тарифне меню з шести «страв», яке дозволяє споживачу самостійно визначитися з обранням тарифу, що підходить саме для його бізнесу.

«Аналогів таких пропозицій, які розробила група компаній Tolk, на ринку немає. Наше завдання наразі таке: зробити з групи Tolk відкритого постачальника, що може кастомізувати пропозиції для клієнтів», — підкреслив СЕО групи компаній Tolk Володимир Крупко.

Ознайомитися з Tolkовим тарифним меню можна на сайті.

«Слоган „Tolk — постачальник Вашого комфорту“ — це не просто слова, це цілий світ комфортного енергоефективного управління, — відзначила під час бізнес-форуму директорка ТОВ „Августа“ Ірина Береснєва. — В очах сотень тисяч наших споживачів Tolk — це постачання електроенергії та газу разом із постачанням вдосконалених рішень, швидким розв'язанням питань різної складності та всеосяжним задоволенням потреб наших споживачів. Ми формуємо цінності саме з точки зору клієнта, розуміючи споживача так, як він розуміє свої потреби сам», — додала вона.

Як відзначила під час форуму голова ГС «Енергетичний союз» Ольга Тагієва, для стабільної роботи промислового підприємства потрібний стабільний бізнес-партнер на енергетичному ринку. Сьогодні, обираючи постачальника електричної енергії, споживач хоче отримати не лише справедливу ціну, але й надійний ресурс, а також сервісну, юридичну та фінансову підтримку. Працює новий ринок і нові правила, які вимагають професійних рішень. Тому споживачі потребують відповідального енергетичного бізнес-партнера.

Довідково: До Групи компаній Tolk увійшли очолюване нею ТОВ «Августа», а також ТОВ «Закарпаттяенергозбут» і ТОВ «Волиньелектрозбут». Як наслідок, на сьогодні група компаній Tolk займає 8-ме місце серед усіх постачальників енергоресурсів. Також група надає консультації, юридичну підтримку та пропонує ряд додаткових послуг.



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