Мешканців новобудов змушують платити за тепло значно більше: у чому причина

Мешканці новобудов, що ще не здані в експлуатацію, як і бюджетні та комерційні підприємства, в опалювальному сезоні будуть змушені платити за тепло більше, ніж інші домогосподарства.

Про добровільно-примусове переведення власників нового житла розповів UBR.ua голова Центру допомоги ОСББ Сергій Ряполов. Йдеться про новобудови, які ще не здали в експлуатацію, але вже з Об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, створеними забудовниками.

Відзначається, що деяким власникам нових квартир стали приходити документи з вимогою погодитися на спеціальний тариф на тепло, якщо ні — всі мерзнутимуть гуртом. За газ, який використовується для опалення, з власників нерухомості хочуть брати підвищений тариф — близько 31 гривень за кубометр.

Для населення річний тариф «Нафтогазу» не змінився — громадяни платитимуть близько 8 гривень за кубометр до кінця опалювального сезону, а ось ціни для комерційних структур прив'язані до ринку.

«Забудовник просто створює собі ОСББ, через яке знімає гроші. Він просто скидає відповідальність: будинок не зданий, а люди заселені. І такий будинок вважається «комерційним», — стверджує експерт і додає: «Поки будинок не зданий в експлуатацію, громадяни платять за «блакитне» паливо як юридичні особи. Тому і тариф вони отримують «юридичний». Як для підприємств «.

А віце-президент Всеукраїнської ради голів ОСББ Роман Гученко зазначає, що людей не можуть змушувати платити підвищені тарифи. Адже, згідно з буквою закону, все одно, кому належать квартири в будинку, призначені для проживання людей.

Тарифи повинні бути такими, як і для всього населення, а голова правління ОСББ, згідно із законом, не має практично ніяких повноважень, у тому числі й змушувати мешканців «добровільно-примусово» підписувати будь-які документи. Він лише представник правління.

За словами Романа Гурченка, всі фінансові та технічні питання — виключно предмет розгляду на загальних зборах: «Тільки співвласники приймають рішення, скільки, за що і кому вони будуть платити, а не голова правління за допомогою підписання якихось документів».

Він також зазначив, що поки в новому будинку не з'явиться форма управління, обрана співвласниками (управитель або ОСББ), а не нав'язана забудовником, у них не буде «ані газу, ані світла, ані води». Або платити за них доведеться за цінами для підприємств.

Нагадаємо, що у цьому опалювальному сезоні не передбачена компенсація для домогосподарств, які використовують для опалення житла електроенергію. Раніше компенсації отримували понад півмільйона українців.

Фото з Pixabay.

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