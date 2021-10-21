В Україні знизять один комунальний тариф: за що можна буде платити менше

В Україні можуть знизити тарифи на одну з комунальних послуг — вивезення твердих побутових відходів.

Як повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на засіданні уряду було прийнято рішення щодо зміни підходів до формування відповідних тарифів.

Зокрема, з тарифу виключать оплату послуг банків та інших установ з прийому та перерахування коштів споживачів.

Документ передбачає також приведення у відповідність до законодавства механізму формування тарифів на послугу з поводження з твердими побутовими відходами (зокрема, уточнення складу витрат, що включаються до тарифу, та плати за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами).

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 для побутових споживачів ціну на електроенергію знизили до 1,44 гривні за кВт на годину при споживанні до 250 кВт на годину, залишивши старий тариф — 1,68 гривні — для тих, хто споживає більше. Однак цей тариф вище торішнього, коли домогосподарства, що споживають до 100 кВт на годину, платили по 0,9 гривні за кіловат.

Фото з Pixabay.

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