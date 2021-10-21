Окружний адміністративний суд міста Києва розглядатиме справу за позовом ПАТ «МК «Азовсталь» до Міністерства інфраструктури України, за якою комбінат вимагає скасувати підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом. Суд розглядатиме справу в спрощеному порядку без повідомлення сторін, пише директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

«Уявіть: вас звинуватили, що ви не повертаєте кредит, який і не брали. Але вас в суд не викликали, вашу позицію не послухали, а ви дізналися про цей процес тільки з рішення суду, який вже пройшов без вас. Погодьтеся, таке рішення викликає багато питань і задоволені посмішки на обличчях колекторів і суддів», — пояснив він нюанси спрощеної процедури.

Експерт нагадує, що внаслідок підвищення тарифів частка транспортування в загальній вартості залізної руди зросла лише з 2% до 3%. А на етапі погодження підвищення тарифів «Азовсталь» та інші підприємства Ріната Ахметова публічно не скаржились. Натомість звернулись до суду з сумнівною репутацією.

«Якщо суд ухвалить рішення на користь „Азовсталі“, то стратегічне держпідприємство не отримає необхідні інвестиції, а ми й надалі будемо субсидувати одну фінансово-промислову групу замість того, щоб інвестувати в інфраструктуру», — написав Биков на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що внаслідок рішення ОАСК «Укрзалізниця» може втратити щонайменше 12 млрд грн, які планували спрямувати на ремонт колій та електрифікацію залізниці. А скасування підвищення тарифів унеможливить подальшу реформу залізниці.



60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter