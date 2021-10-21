«Відчутно вище, ніж ми припускали»: в НБУ прогнозують високі ціни на газ в опалювальному сезоні

Ціни на газ, які в Україні обіцяють не підвищувати для населення та бюджетних організацій, залишатимуться високими протягом декількох місяців.

Про це на брифінгу заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук.

Чиновник зазначив, що підвищення цін на енергоносії відбивається на внутрішніх цінах.

За словами Ніколайчука, поки що споживчі ціни мінімальні через річні контракти на газ, які були введені у квітні-травні, а ціни на опалення уряд пообіцяв не підвищувати у цьому опалювальному сезоні, підписавши меморандум з мерами міст.

Але ціни на енергоносії та на газ впливають на виробників, які змушені підвищувати їх на свою продукцію.

За словами Ніколайчука, НБУ очікує, що ціни на газ будуть поступово знижуватися, але все одно будуть залишатися високими протягом нинішнього опалювального сезону.

«Ціни на газ будуть відчутно вище, ніж ми припускали це в липні», — сказав заступник голови НБУ.

Чиновник заявив, що в цьому році висока ціна на газ додасть до показника інфляції 0,3 процентних пункти, а в наступному -0,8 процентних пунктів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українців чекає різке подорожчання хліба та інших продуктів.

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