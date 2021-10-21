Внесок для накопичувальної пенсії будуть розраховувати по-новому: кому з українців нараховуватимуть більше

Щоб українці прагнули відкладати кошти на накопичувальні пенсійні рахунки, у Мінсоцполітики пропонують ввести бонусну систему й заохочувати тих, хто на старті запуску накопичувальної пенсійної системи стане самостійно відраховувати 1% від заробітної плати. Таким українцям держава обіцяє 100% бонус.

У Мінсоцполітики повідомили, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 2683−3), яким передбачається наступна модель накопичувальних внесків:

Обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей у розмірі 1% платить роботодавець (внаслідок зниження ЄСВ).

Добровільні внески на власні індивідуальні рахунки у розмірі 1% платять усі працівники з власної заробітної плати або доходу.

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовилися від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава перераховує додаткові заохочувальні внески у розмірі 1%.

Таким чином, всі українці, які приймають таку модель накопичення, автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи та отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки.

У відомстві уточнили, що людина у будь-який час може відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Тоді бонуси від держави на індивідуальний рахунок такої людини теж припиняються.

При цьому за людиною залишається право відновити сплату добровільних внесків. Одночасно відновлюється заохочувальний внесок від держави.

У міністерстві пропонують кожні два роки проводити повторний запис учасників, готових відраховувати відсоток від своєї зарплати в накопичувальний фонд.

Нагадаємо, з особистих накопичувальних рахунків у пенсіонерів буде можливість забрати гроші. Це може бути одноразова виплата всього накопиченого або виплата рівними частинами протягом якогось періоду. У першому випадку, як виняток, накопичені гроші можуть віддати й раніше, ніж людина досягне пенсійного віку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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