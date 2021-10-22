Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

«Чорнобильці», яким нещодавно встановили новий рівень мінімальної пенсії по інвалідності, мають право вийти на заслужений відпочинок раніше, ніж інші пенсіонери. Причому, не лише ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Як пояснили у Мін'юсті, людям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, що передбачено ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Зокрема, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право вийти на пенсію на 5−10 років раніше, у залежності від періоду роботи на території зони відчуження:

на 10 років — якщо вони працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, з липня 1986 року до 31 грудня 1986 року — не менше 5 календарних днів;

на 8 років — якщо вони працювали у 1987 році в зоні відчуження не менше 14 календарних днів;

на 5 років — якщо вони працювали з 1 липня 1986 року до 31 грудня 1986 року в зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їхньому будівництві — не менше 14 календарних днів у 1986 році.

Відповідно до закону, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи вважаються й особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років (категорія 4). Їм також надається право дострокового виходу на пенсію.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення пенсій дітям з інвалідністю, причиною якої стало каліцтво або захворювання через Чорнобильську катастрофу, на рівні 3700 гривень. Вона нараховується на дитину з інвалідністю у віці до 18 років. Ця категорія також має право на соціальні пільги, проте слід вибирати вид виплати: або пільгу, або пенсію.

Фото з Pixabay.

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