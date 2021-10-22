Як нараховуватимуть субсидії у «червоних» зонах: з'явилося роз'яснення Мінсоцполітики

На період карантину для регіонів з встановленим «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, до яких з понеділка, 25 жовтня, увійде вже шоста область, Черкаська, розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, у межах таких нормативів надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки у місяць.

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«Таким чином, у жовтні для домогосподарств у регіонах з „червоним“ рівнем карантину розрахунки субсидії на зазначені послуги здійснюватимуться на збільшені соціальні нормативи», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також нагадали, що на сьогоднішній день окремі соціальні нормативи складають:

для користування послугами централізованого водопостачання — 2 куб. метри холодної води на одну людину у місяць при наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 куб. метри холодної води на одну людину у місяць при відсутності послуги з постачання гарячої води;

для користування послугами з постачання гарячої води — 1,6 куб. метри на одну особу на місяць;

для користування послугами централізованого водовідведення — 3,6 куб. метри на одну особу на місяць;

для користування послугами з постачання і розподілу природного газу:

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. метри на одну особу на місяць;

- за наявності газової плити при відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. метри на одну особу на місяць;

- за наявності газової плити і газового водонагрівача — 10,5 куб. метри на одну особу на місяць;

для користування послугами з постачання і розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях (будинках):

- у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, які вказані в абзацах третьому — шостому цього підпункту, — 70 кВт • год на місяць на сім'ю (домогосподарство) з людини і додатково 30 кВт • год на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства), але не більше 190 кВт • год на місяць;

- обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води — 110 кВт • год на місяць на сім'ю (домогосподарство) з людини і додатково 30 кВт · год на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більше 230 кВт • год на місяць;

- обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води — 130 кВт • год на місяць на сім'ю (домогосподарство) з людини і додатково 30 кВт · год на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більше 250 кВт • год на місяць;

- не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води і за відсутності централізованого постачання гарячої води і газових водонагрівальних приладів — 100 кВт • год на місяць на сім'ю (домогосподарство) з людини і додатково 30 кВт • год на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більше 220 кВт • год на місяць.

Раніше Мінсоцполітики повідомляли, що субсидію на оплату послуг ЖКГ можна отримати вже після того, як опалювальний сезон почався, навіть якщо заявник — боржник. Правда, для цього потрібно виконати кілька умов.

Фото з Pixabay.

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