Як довести право на пільгову пенсію: українцям дали важливі поради

Для того, щоб оформити пенсію та вчасно піти на заслужений відпочинок, нарівні з віком майбутньому пенсіонеру важливий зароблений страховий стаж.

Особливо непросто підтвердити наявність пільгового стажу, адже в трудовій книжці часто немає відомостей, що підтверджують пільговий характер роботи. Як підтвердити стаж, роз'яснює «На пенсії».

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості про пільгові умови роботи або стаж за вислугу років для окремих категорій працівників, майбутні пенсіонери повинні надати до Пенсійного фонду уточнюючу довідку з колишнього місця роботи.

У довідці має бути зазначено:

- періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

- професія або посада;

- характер виконуваної роботи;

- розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їхні номери, куди включається цей період роботи;

- первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

У Пенсійному фонді часто вимагають до довідки документ, що підтверджує атестацію робочих місць, що теж непросто отримати.

Складно також довести пільгу, якщо підприємство ліквідовано й немає правонаступника. Тоді людині взагалі ніде взяти довідку.

На цей випадок при обласних управліннях Пенсійного фонду діють спеціальні комісії, які розглядають наявні у людей документи та приймають рішення, зараховувати спірні періоди до пільгового стажу чи ні. Від цього залежить, чи зможе людина піти на пенсію достроково.

Юристи також уточнили, що вже майже рік діє нововведення, що стосується переселенців. Людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, щоб підтвердити стаж, теж потрібно звертатися до спеціальних комісій. Йдеться про ситуації, коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або неправдиві, або неточні записи про періоди роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території.

Щоб підтвердити періоди роботи на непідконтрольній території, майбутній пенсіонер, крім загального пакета документів, в заяві вказує дані про двох свідків, які його знають по спільній з ним роботі на одному підприємстві.

У таких свідків повинні бути документи про свою роботу за період, за яким вони будуть підтверджувати роботу заявника.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні почнуть діяти нові вимоги до страхового стажу та віку майбутнього пенсіонера. За даними Мінсоцполітики, буде діяти так званий віковий гнучкий коридор та прив'язка до страхового стажу.

А з 2023 року в Україні разом з солідарною пенсійною системою буде діяти накопичувальна, яку на старті обіцяють стимулювати з держбюджету.

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