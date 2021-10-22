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Гроші

Боржники по комуналці можуть оформити субсидію, але є умови, — Мінсоцполітики

13:29 22 жовтня 2021
гроші

В Україні субсидія призначається, якщо 15% сукупного доходу сім'ї не вистачає на те, щоб оплачувати комунальні послуги. При цьому люди, які мають заборгованість з оплати послуг ЖКГ, також можуть оформити субсидію, повідомили у Мінсоцполітики.

Для того, щоб отримати допомогу від держави, потрібно укласти договір про реструктуризацію заборгованості по комуналці, звернувшись до постачальників відповідних послуг.

Якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

У Мінсоцполітики також нагадали, що житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг ЖКГ, термін позовної давності якої не минув та загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 340 гривень).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які документи потрібно надати, щоб оформити субсидію, та кому в будь-якому випадку відмовлять в отриманні держдопомоги.

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