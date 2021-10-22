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Гроші

Скільки кияни платитимуть за тепло: влада назвала тарифи на опалювальний сезон

16:18 22 жовтня 2021
Опалення

У Києві, де з 23 жовтня обіцяють почати опалення житлового фонду, визначилися з тарифами на теплову енергію, виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання побутовим споживачам.

У КМДА зазначили, що в опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи для населення залишаться на рівні минулого року — вартість 1 Гкал тепла складатиме 1654,41 грн з ПДВ.

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В держадміністрації додали, що через зростання вартості газу статутний капітал комунального підприємства збільшили на 2 млрд гривень, що дозволило уникнути підвищення тарифів на тепло для мешканців столиці.

Раніше в «Київтеплоенерго» повідомляли, що тарифи на тепло для бюджетних установ, комерційних підприємств і релігійних організацій підвищать до 2,6−2,8 тис. гривень за Гкал у залежності від типу організації, наявності приладів обліку та інших факторів.

Фото з Pixabay.

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