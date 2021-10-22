Імпорт електроенергії з Білорусі: як зміняться тарифи

Чим ближче холоди, тим частіше звучать невтішні прогнози щодо стану вітчизняної енергетики. Деякі експерти вважають, що з початком опалювального сезону в Україні не виключені віялові відключення електроенергії. У зв'язку з цим все частіше можна чути заяви про необхідність імпортувати енергоносії і, зокрема, електроенергію з-за кордону.

Як повідомляє «РБК-Україна», нещодавно делегація представників державних енергокомпаній, у тому числі «Енергоатому», провела у Мінську переговори щодо можливості купівлі електроенергії в Білорусі. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що національний оператор електромереж НЕК «Укренерго» вже призначив офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною та Білоруссю.

Про те, що дасть Україні імпорт електроенергії з Білорусі, і як це може позначитися на енерготарифах для українських споживачів, «ФАКТАМ» розповів керівник групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко.

— Яка ситуація із забезпеченням країни електроенергією?

— На сьогодні спостерігається невеликий дефіцит на ринку електроенергії у вечірні години. За моїми оцінками, незадоволеність ринку становить близько 15% від загального обсягу.

— Чи справді Україна потребує імпорту електроенергії з Білорусі?

— На сьогодні ні, але з погіршенням погодних умов, коли середньодобова температура опуститься до -10 градусів і нижче, Україна потребуватиме не тільки підтримки з боку Білорусі, але й з боку Росії.

— Чи піде на такий крок влада України, з огляду на нинішні напружені відносини з Білоруссю як у України, так і наших європейських партнерів?

— На жаль, альтернатив немає.

— Що відомо про конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю?

— Конкурс почався 22 жовтня, результати ми з вами зможемо побачити після обіду 24 жовтня.

— Чи правда, що для відновлення імпорту електроенергії з Білорусі досить, щоб НКРЕКУ просто не продовжив заборону імпорту, яка діє до кінця жовтня?

— Абсолютно вірно.

— Чи вплине імпорт з Білорусі на вартість електроенергії для українських споживачів?

— Однозначно. Запуск електроенергії з Білорусі та, можливо, з Росії, без додаткових обмежень з боку НЕК «Укренерго», дозволить наситити ринок електроенергії України, нівелювати дефіцит і знизити ціну для українських споживачів на 12−15%.

Варто нагадати, що незважаючи на фіксацію тарифу на електроенергію для населення, надання бюджетної компенсації тарифу на електроенергію для тих домогосподарств, які використовують цей ресурс для опалення житла, в наступному опалювальному сезоні не передбачено.

Фото з Pixabay.

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