26.23 / 26.43 30.38 / 30.71
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси, — ЗМІ

17:11 22 жовтня 2021
СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси,&nbsp;— ЗМІ

СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси. Загальна вартість контрабанди — близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти — в Європу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією, всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.

«Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його «куратором таких схем по всій Україні», — повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Цензор.НЕТ з посиланням на джерело пише, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування.

«Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер може належати Михайлу Степанову — близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського», — пише видання Цензор.Нет

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Пенсіонер

Трудитися мало не до «останнього подиху»: стало відомо, що чекає на українців без необхідного для пенсії стажу

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.