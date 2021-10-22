СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси. Загальна вартість контрабанди — близько 14 млн грн. Сигарети повинні були відправитися в один з регіональних duty free, а звідти — в Європу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією, всього вилучили близько 1200 ящиків сигарет і документи, за якими їх хотіли ввезти в Україну.

«Джерело пов'язує цю спробу ввезли сигарети зі співробітником департаменту по боротьбі з контрабандою Держмитслужби Олександром Ковтуном. Джерело називає його «куратором таких схем по всій Україні», — повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Цензор.НЕТ з посиланням на джерело пише, що це не перша спроба провезти в Україну сигарети в обхід декларування.

«Так, 13 жовтня цигарки знайшли в контейнері з запчастинами до велосипедів. Тоді, за даними джерела, з'ясувалося, що контейнер може належати Михайлу Степанову — близькому другу заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського», — пише видання Цензор.Нет



74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter