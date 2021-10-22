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Платіжки за комуналку будуть в новому форматі: що очікувати українцям

19:37 22 жовтня 2021
платіжки

Прийнятий Радою закон про енергетичну ефективність передбачає, що платіжні квитанції для населення зміняться. Про це попередила заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Закон передбачає скорочення споживання енергоресурсів, а кінцевою метою має стати запобігання кліматичним змінам. Громадян збираються інформувати не тільки про те, скільки енергії вони споживають, а й про те, як можна її економити.

Як розповіла заступник міністра, на першому етапі буде розроблено новий формат платіжної квитанції за комунальні послуги. Вона буде містити детальну інформацію про споживання енергоресурсів. Поточні показники будуть порівнюватися з торішніми. Також споживача будуть інформувати про чинні програми енергоефективності і про можливість вибрати більш якісні послуги з газопостачання та електропостачання.

Нагадаємо, закон передбачає впровадження обов'язкового енергоаудиту для великих підприємств, застосування «розумних» систем обліку газу, електрики, тепла, перехід держорганів на енергоефективне обладнання і переселення держструктур в енергоефективні приміщення.

Раніше споживачам роз'яснили, як можна сплатити рахунки за газ, не чекаючи платіжної квитанції, і що робити, якщо облгаз завищив показники.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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