Термінал ПриватБанку «з'їв» гроші, але не поповнив рахунок: що робити

Клієнти ПриватБанку, який нещодавно закривав всі свої відділення по всій країні, скаржаться про те, що після поповнення в терміналі своєї банківської картки автомат видає помилку, а щоб повернути кошти, необхідно звертатися в службу підтримки фінустанови, пише OBOZREVATEL.

Так, один з клієнтів через термінал «Привату» намагався перевести кошти на свою карту іншого банку. Але після проведення операції з'явилося повідомлення з проханням звернутися в службу підтримки, а гроші на карту так і не надійшли.

«Телефон підтвердив, зробив все правильно, але замість грошей на карту на екрані терміналу написали, щоб дзвонив за номером 3700. Дзвонив раз 10, але вільних операторів немає. Як мені повернути свої гроші», — обурився він.

У банку відповіли, що гроші можуть повернути лише на карту Приватбанку або на номер телефону.

«Фахівці можуть подати заявку на повернення коштів. Щоб переконатися в тому, що кошти будуть повернуті саме тому, хто вносив їх у термінал, повернення здійснюється на картку ПриватБанку або на номер телефону», — пояснили в фінансовій установі.

При цьому на телефон повернуть гроші тільки в тому випадку, якщо сума не перевищує 5 тисяч гривень.

Ще один клієнт банку розповідає: після поповнення рахунку на екрані з'явився напис, що термінал купюри не приймає. Від оператора колл-центру «Привату» клієнт отримав інструкцію: завершити операцію і протягом 24 годин гроші з'являться на рахунку. Однак в особистому кабінеті з'явилася інша інформація: відобразилася заявка і терміни її розгляду — до 14 днів.

У разі, якщо термінал дав збій, потрібно прямо біля терміналу звернутися в службу підтримка банку. Фінустанова має прийняти заявку і повідомити про час, протягом якого проблему повинні вирішити.

Як писали «ФАКТИ», днями в ПриватБанку попередили про встановлення місячних лімітів на відправку та отримання грошових переказів.

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