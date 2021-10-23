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Навчання в Польщі не перешкода: як оформити субсидію, якщо в будинку прописано дорослу дитину, яка перебуває за кордоном

16:02 23 жовтня 2021
Навчання в Польщі не перешкода: як оформити субсидію, якщо в будинку прописано дорослу дитину, яка перебуває за кордоном

Ті з громадян України, чиї діти вчаться за кордоном, іноді задаються питанням — чи можуть вони розраховувати на оформлення субсидії. Відповідь дали фахівці Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з їх роз’ясненням, субсидія не призначається, зокрема, якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати із сплати ЄСВ, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати ЄСВ) або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.

При цьому до 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

В цьому випадку субсидія може бути призначена, якщо такі особи:

  • протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше одного місяця навчалися за денною формою навчання, і отримували стипендію;
  • сплатили (за них сплачено) ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Нагадаємо, в уряді розповіли, як отримати субсидію вже після початку опалювального сезону.

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