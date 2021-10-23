У Києві розкуповують нові квартири: де житло зараз коштує найдешевше

У великих містах України продовжує дорожчати нерухомість. Так, у вересні 2021 року середня ціна квадратного метра нової житлової нерухомості в Києві підвищилася на 15% в порівнянні з таким же місяцем 2020 року, до $ 1271, пише Address.ua.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири, але більше попиту припадає на «двушки».

За місяць же ціни на нове житло в столиці зросли на 3,4%. Причому, однокімнатні квартири подорожчали на 6,7% - $ 1411/кв. м. Найдорожчим районом столиці як і раніше залишається Печерський район. Там, в середньому, житло коштує $ 2 081 за квадратний метр. Найдешевше купити квартиру в Деснянському районі — $ 960.

У вересні найвищим попитом користувалися квартири за ціною від $ 50 тисяч до $ 70 тисяч — 33% запитів. На другому місці — бюджетне житло до $ 30 тисяч. З часткою 30%. У той же час був зафіксований рекордний з початку року попит на квартири вартістю вище 70 тисяч — 21%.

У розрізі сегментів нерухомості найпопулярнішими в Києві для купівлі стали «двушки», на які припадає 43% запитів. Однокімнатними квартирами цікавилися 38% користувачів порталу. Трикімнатні квартири — 18,5%.

Загалом, за даними аналітиків, на первинне житло припадає 84% попиту, тоді як на вторинне — 16%.

Як писали «ФАКТИ», у 2022 році в Україні на житлову програму планується виділити рекордні 5,5 млрд гривень. Кошти вже закладені в проекті державного бюджету-2022 і призначаються для тимчасових переселенців зі статусом учасника бойових дій.

Фото з Pixabay

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