Середній розмір лікарняних істотно виріс: на що можуть розраховувати українці

У Фонді соціального страхування заявили про зростання середньоденного розміру допомог за лікарняними листками, які з 1 жовтня було переведено в електронний формат, — за підсумками трьох кварталів 2021 року він збільшився на 13,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і в середньому по країні склав 370,48 гривень.

Допомога по тимчасовій втраті працездатності фінансується Фондом з метою компенсації застрахованим особам їх заробітку, втраченого за час лікування, догляду за хворими дітьми або самоізоляції від COVID-19. Її розмір залежить від середнього доходу працівника та тривалості його страхового стажу: від 50% середньої зарплати (стаж до 3 років) і до 100% (стаж — понад 8 років), а в разі самоізоляції — 50% доходу незалежно від тривалості стажу (у випадку з медичними працівниками — це 100% доходу).

У розрізі регіонів середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності нині коливається від 302,1 грн на Чернігівщині і до 457,7 грн — у Києві. Також високі виплати отримують працівники в Миколаївській (404,8 грн), Запорізькій (401,3 грн) і Донецькій (398,4 грн) областях, повідомили в Фонді.

Нагадаємо, що станом на середину жовтня заборгованість за лікарняними в Україні оцінювалася в 2,5 млрд гривень. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Повний його текст читайте в статті «Кого змусять накопичувати пенсії та які ризики це несе: розповідає ексвіцепрем’єр-міністр Павло Розенко».

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