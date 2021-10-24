Українців очікує рекордне зростання тарифів на розподіл газу: що відомо

В Україні триває зростання тарифів на послуги ЖКГ. Українські облгази мають намір рекордно підняти тарифи за розподіл газу. В деяких регіонах плата може вирости з 1,5−1,7 грн до майже 9 гривень. В середньому ж по країні тариф хочуть підняти з нинішніх 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр, пише Kosatka.Media.

Так, інформацію про проекти тарифів та їхні обґрунтування облгази почали публікувати на своїх сайтах в середині жовтня.

Найбільше хочуть підняти тарифи дві компанії — Луганськгаз (з 1,55 грн до 8,41 грн) та Уманьгаз (з 1,78 грн до 8,91 грн). У 2022 році вони хочуть брати зі споживачів на понад 400% більшу плату. Також Одесагаз хоче підняти тариф на 438% - з 0,84 грн до 4,52 грн. Мешканцям Києва (Київгаз) тариф за розподіл газу пропонують підняти з 0,31 грн до 0,83 грн (зростання на 168%), а Київоблгаз для мешканців Київської області — з 1,45 грн до 3,38 грн. Дніпрогаз для своїх клієнтів планує зростання тарифів з 0,93 грн до 2,80 грн. Через це тариф може стати навіть більшим, за тариф Дніпрооблгазу (передбачається зростання з 1,17 грн до 2,41 грн). Лубнигаз хоче підняти тариф майже в два рази — з 1,79 грн до 3,49 грн. Найменше хочуть підняти тарифи Газопостачсервіс (на 22%), НГХП «Сірка» (на 39%), Кіровоградгаз (на 61%), Шепетівкагаз (на 72%) та Лубнигаз (на 96%).

Проте, проекти тарифів, які запропонували облгази, ще не затверджені. Їхню обґрунтованість перевірятиме НКРЕКП. Як пояснила членкиня цього відомства Ольга Бабій, затвердження тарифів відбувається в кілька етапів. Спочатку оператори роблять попередні розрахунки, обговорюють їх, схвалюють та публікують. Далі ці розрахунки надходять до НКРЕКП. І тут починається найважливіший етап.

«Перший момент, який може впливати на зростання тарифу — це заниження обсягів газу, які розподіляє оператор ГРМ. Витрати на розподіл формуються за принципом „витрати+“. Тобто, беруться всі витрати, діляться на обсяг і встановлюється тариф. Тобто, перший компонент, який вони можуть свідомо занижувати, щоб ріс тариф — це обсяг. Це питання буде перевірятися. Тому що коли їм встановлюється тариф, цей плановий обсяг завжди замінюється фактичним обсягом. Так було минулого року — коли були схвалені тарифи і по 2 грн, а потім вони суттєво зменшилися», — пояснила Бабій.

Вона додала, що НКРЕКП в ході перевірки обґрунтованості тарифів також вивчатиме договори, які уклали облгази. Тарифи на розподіл газу будуть встановлюватися наприкінці грудня, щоб вони почали діяти з 1 січня.

Як писали «ФАКТИ», днями «Нафтогаз України» нагадав українцям, які не бажають накопичувати борги за «комуналку», як можна оплатити газ, спожитий у вересні, не чекаючи платіжки. Сьогодні це можна зробити онлайн, обравши найбільш зручний варіант — через особистий кабінет my.gas.ua, чат бот GASUA в Viber і Telegram, а також на сайтах і через мобільні додатки банків.

Також, як заявив глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, для населення, бюджетних та комунальних організацій газ буде продаватися за фіксованою ціною. Тариф для домогосподарств — 7,96 грн/куб. м без вартості транспортування. Бюджетним організаціям компанія пропонує купувати газ у цьому опалювальному сезоні за ціною по 13,7 грн / куб. м без ПДВ та транспортування.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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