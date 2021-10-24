70-річні українці отримуватимуть не менше 3000 гривень: що відомо

В уряді підрахували, що внаслідок реалізації пенсійних цільових програм кількість українських пенсіонерів, які одержують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень, за останні 1,5 року зросла на 50%, а тих, чиї пенсії становлять від 4 до 5 тисяч гривень, — на 40%. Про це на брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

При цьому вона підкреслила, що в 2021 році вперше були підвищені страхові пенсії для всіх без винятку пенсіонерів, тобто для 10,3 млн людей.

Наступного року підвищення продовжиться.

Так, з 1 березня відбудеться індексація пенсійних виплат — для всіх без винятку пенсіонерів за однаковими правилами.

З 1 липня переглянуть мінімальні пенсії непрацюючим пенсіонерам у зв'язку з встановленням нового прожиткового мінімуму (мінімальна пенсія зросте до 2027 грн.).

1 жовтня підвищать мінімальну зарплату — з 6500 до 6700 грн, а разом з нею — і пенсія для людей старше 65 років, які заробили необхідний трудовий стаж. Пенсія з 2600 грн повинна підвищитися до 2680 грн.

З 1 жовтня планується ввести щомісячну доплату до 300 грн пенсіонерам у віці 70 років (в 2021 року доплату вперше отримали пенсіонери, яким виповнилося 75−80 років). Умовою є страховий стаж у 35/30 років. Під програму підпадуть 1,5 млн чоловік.

З 1 грудня вдруге за рік переглянуть прожитковий мінімум і відповідно мінімальна пенсія непрацюючим складе 2093 грн.

Загалом же наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою 3 тисяч гривень.

Нагадаємо, що поруч з додатковими виплатами що в 2022 році закінчиться перехідний період до нового пенсійного віку для жінок (60 років). Так, якщо протягом 10 років жінки, відправляючись на заслужений відпочинок, отримували 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, і в 2021 році компенсація досягла максимальних 25%, то у 2022 році такої прибавки вже не буде.

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