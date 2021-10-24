Педагогам хочуть збільшити суму надбавки за престижність: граничний розмір і кого стосується

У 2022 році можуть переглянути умови встановлення педагогічним працівникам закладів та установ освіти надбавки за престижність педагогічної праці. Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, наразі розроблено відповідний проект змін до постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2011 року № 373.

Відзначається, що в загальному порядку надбавку встановлюватимуть в граничному розмірі до 30% посадового окладу (ставки зарплати), але не менше 5%, педагогічним працівникам закладів з дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, інших зустанов і закладів незалежно від їх підпорядкування.

Зокрема, 25%-ву надбавку за престижність отримають керівники, їх заступники, вчителі закладів загальної середньої освіти, в яких реалізується інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на 2021−2027 роки, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів.

20%-ву надбавку за престижність в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки зарплати) планують встановити для керівників, їх заступників, педагогів закладів загальної середньої освіти, в яких реалізуються Державний стандарт початкової освіти, та/або Державний стандарт базової середньої освіти, а також вчителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин.

Нагадаємо, що наразі в Міністерстві економіки розробили програму з підвищення зарплат вчителям і медикам до 15 тисяч гривень, яке планується здійснити до 2024 року.

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