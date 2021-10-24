26.22 / 26.42 30.37 / 30.72
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

ПДВ, рентна плата, акцизний збір: кому загрожують штрафні санкції в період карантину

12:05 24 жовтня 2021
Податки

В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений через стрімке поширення коронавірусної інфекції. Відповідно до Податкового кодексу за порушення податкового законодавства, скоєні протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються, пише ЛІГА: ЗАКОН.

Виняток становлять санкції за:

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя або договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

- відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- порушення вимог законодавства в частині:
- обліку, виробництва, зберігання і транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

- обладнання акцизних складів витратовимірювачами-лічильниками та/або рівноміра-лічильниками;

- здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

- здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;

- порушення нарахування, декларування і сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Тобто платники не звільняються від застосування до них фінансової відповідальності контролюючими органами, зокрема, за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну) сплату податкових зобов'язань з ПДВ.

При цьому протягом періоду карантину не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Разом з тим, порушення вимог Податкового Кодексу щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до неї негативно впливає на право контрагента платника податків скористатися правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому в Державній фіскальної службі України розповіли про хід досудових розслідувань кримінальних справ за фактами умисної несплати податків та розкрадання коштів комунальними підприємствами Києва. Йдеться про порушення в КП «Київавтопутьміст», ГІОЦ, «Київський метрополітен», «Київтеплоенерго» та інших.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Олександр Усик

А король-то несправжній: Усик засумнівався в заслугах Ф'юрі

Ємельяненко&nbsp;— Джонсон

Ємельяненко — Джонсон: відео ефектного нокауту в бою ММА

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.