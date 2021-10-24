ПДВ, рентна плата, акцизний збір: кому загрожують штрафні санкції в період карантину

В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений через стрімке поширення коронавірусної інфекції. Відповідно до Податкового кодексу за порушення податкового законодавства, скоєні протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються, пише ЛІГА: ЗАКОН.

Виняток становлять санкції за:

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя або договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

- відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- порушення вимог законодавства в частині:

- обліку, виробництва, зберігання і транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

- обладнання акцизних складів витратовимірювачами-лічильниками та/або рівноміра-лічильниками;

- здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

- здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;

- порушення нарахування, декларування і сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Тобто платники не звільняються від застосування до них фінансової відповідальності контролюючими органами, зокрема, за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну) сплату податкових зобов'язань з ПДВ.

При цьому протягом періоду карантину не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Разом з тим, порушення вимог Податкового Кодексу щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до неї негативно впливає на право контрагента платника податків скористатися правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому в Державній фіскальної службі України розповіли про хід досудових розслідувань кримінальних справ за фактами умисної несплати податків та розкрадання коштів комунальними підприємствами Києва. Йдеться про порушення в КП «Київавтопутьміст», ГІОЦ, «Київський метрополітен», «Київтеплоенерго» та інших.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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