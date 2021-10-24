Податок «на різницю»: чого чекати українцям, які не зможуть підтвердити доходи

В Україні, де постійно підвищуються податки, влада планує стягувати податки з громадян, якщо вони не зможуть пояснити джерело доходу на певну категорію покупок. Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, відповідний законопроект уже в розробці. Якщо його ухвалять, то держава буде цікавитися, звідки громадянин узяв гроші на коштовне придбання — квартиру чи авто.

«Якщо ваші офіційні прибутки нижчі за суму покупки, з вас можуть стягнути податок із різниці», — розповів нардеп.

Як писали «ФАКТИ», уряд також збирається суттєво змінити порядок податкової звітності для усіх вітчизняних суб'єктів господарювання. Ця урядова ініціатива вже викликала широкий громадський резонанс.

29 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення до Податкового кодексу змін, які, схоже, суттєво змінять роботу підприємців і бухгалтерів. Документ пропонує поміняти періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за своїх найманих працівників.

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