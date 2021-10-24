Субсидії на газ і світло порахують по-новому: чого чекати жителям «червоної» зони карантину

Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Там нагадали, що чинний порядок призначення житлових субсидій передбачає їх розрахунок на соціальні нормативи. Ці нормативи визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами).

При цьому передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим «червоним» рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

«Таким чином, у жовтні для домогосподарств у регіонах з „червоним“ рівнем карантинних обмежень розрахунок субсидії на зазначені послуги буде здійснено на збільшені соціальні нормативи», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше в уряді розповіли, як отримати субсидію вже після початку опалювального сезону.

Зазначимо, що субсидії на оплату послуг ЖКГ автоматично не перепризначають громадянам, яким раніше нараховували держдопомогу у безготівковій формі; надавали субсидію за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму або внутрішньо переміщеним особам; призначали субсидію без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації або такі домогосподарства не звернулися за призначенням субсидії протягом травня-вересня цього року. Громадянам цих категорій треба звертатися із заявою про призначення держдопомоги.

Нагадаємо, зараз призначення субсидії вже можна перевірити онлайн. Але не всім українцям, хто звернувся за субсидією, обов'язково призначать державну допомогу. Є такі, хто опиниться без допомоги під час опалювального сезону.

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