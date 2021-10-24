Розмір штрафів українцям будуть розраховувати по-новому: що зміниться

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму, до якого прив'язані, зокрема, пенсія та мінімальна зарплата. В результаті чого цей показник зможе задовольнити потреби людини.

Про це в коментарі телеканалу «Дім» повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Зараз до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

Проаналізувавши 180 законодавчих актів, в Мінсоцполітики вирішили залишити прив'язку до прожиткового мінімуму в формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією — пенсія та мінімальна зарплата. Все інше буде прив'язуватися до базових виплат.

Лазебна зазначила, що прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним.

Міністерство підготувало зміни до чинного законодавства. Чотири проєкти вже підтримані урядом, вони передані в парламент.

«Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язування, далі — про базові величини для штрафів та для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали», — зазначила міністерка.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

-діти до 6 років — 2013 грн (з 1 грудня — 2100 грн)

-діти від 6 до 18 років — 2510 грн (з 1 грудня — 2618 грн)

-працездатні особи — 2379 грн (з 1 грудня — 2481 грн)

-особи, які втратили працездатність — +1854 грн (з 1 грудня — 1934 грн).

Нагадаємо, у 2022 році прожитковий мінімум та мінімальну зарплату піднімуть двічі. Також кілька разів переглядатимуть пенсії. Заплановано підвищення мінімальних пенсій та соцвиплат, прив'язаних до зарплати й прожиткового мінімуму, а також щорічна індексація пенсій.

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