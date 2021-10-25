Українці зможуть контролювати свої накопичення та міняти пенсійний фонд онлайн

В Україні планують ввести накопичувальну систему пенсій. Відстежувати пенсійні накопичення, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, а також вибирати пенсійний фонд онлайн можна буде у е-кабінеті, коли запустять Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

У Мінсоцполітики прогнозують, що система запрацює у 2022 році. Поступово до неї включать усі види соціальних виплат — пенсії, субсидії, допомоги з безробіття, допомогу малозабезпеченим… Вся ця інформація буде відображатися у електронних кабінетах громадян.

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За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, у такі е-кабінети можна буде зайти через портал або через додаток «Дія».

Єдиний соціальний реєстр буде єдиним місцем зберігання інформації про людину для надання будь-яких соціальних послуг. В уряді обіцяють «потужну систему» захисту персональних даних і чітке розмежування прав доступу до цієї інформації.

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«На базі Єдиного соціального реєстру буде консолідуватися вся „пенсійна історія“ людини — тобто інформація та документи про формування його пенсії у солідарній та обов'язковій накопичувальній пенсійних системах», — відзначали у Мінсоцполітики.

В е-кабінеті можна буде не тільки вибрати пенсійний фонд, а й перевести свої накопичення в інший онлайн.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що накопичувальну пенсію хочуть включити у соцпакети при прийомі на роботу деяких категорій працівників — поліцейських, медиків, майбутніх співробітників на об'єктах великої приватизації.

Фото з Pixabay.

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