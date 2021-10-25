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Бізнес може відмовитися від перевірки в 2022 році: кінцева дата та важлива умова

13:54 25 жовтня 2021
Податки

Підприємці, для яких збираються ввести щомісячну податкову звітність, можуть до 15 листопада відмовитися від комплексної перевірки бізнесу в 2022 році. Для цього необхідно подати письмову заяву в Державну регуляторну службу.

Проект плану комплексних перевірок вже згенерований пілотним модулем. За даними інспекційного порталу, на 2022 рік планується провести 29 916 таких заходів. Якщо система виявляє, що одна й та ж компанія або бізнесмен присутні в планах кількох контролюючих органів, то цей суб'єкт автоматично переноситься в план комплексних перевірок.

Але від інспекції можна відмовитися — це необхідно зробити до 15 листопада 2021 року, тому що потім зникне технічна можливість внесення змін в план. Відмова від комплексної інспекції спричинить перевірку за графіком річних планів кожного органу контролю.

До 15 листопада можна також звернутися в контролюючий орган для виправлення помилок в плані комплексних перевірок на 2022 рік.

Нагадаємо, в Україні планують ввести податок на громадян, які не можуть пояснити джерело доходу на певні покупки.

Раніше повідомлялося, кому під час карантину загрожують штрафні санкції, і як ФОПу уникнути податкової перевірки в разі закриття.

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