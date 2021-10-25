Гречка дорожчає при рекордному врожаї: в чому причина

Попри те, що осінь пора збору врожаю, багато продуктів в Україні істотно подорожчали. Зокрема, останнім часом зростають ціни на крупи. Але ж в Україні зібрано хороший врожай зернових. У чому ж причина?

«В умовах річного споживання українцем в середньому близько 3 кг гречки нам потрібно приблизно 100 тисяч тонн крупи, — повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. — У перерахунку на зерно це складе приблизно 150 тисяч тонн».

Варто відзначити, що саме цього року в Україні збирають хороший врожай зернових, зокрема й гречки. За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства, аграрії в нинішньому сезоні зберуть понад 110 тисяч тонн гречки.

«Це найбільший урожай гречки за останні кілька років, — заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. — Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні аграрії намолотили 107 тисяч тонн. Це показник на рівні 94%, оскільки збір завершили лише 15 областей. Тому наші оновлені прогнози складають понад 110 тисяч тонн».

За його словами, найвища врожайність зафіксована поки що у Вінницькій області — 15,9 ц/га.

При цьому Роман Лещенко зазначив, що програма державної підтримки виробництва гречки, яка була запущена в цьому році, вже показує дієві та ефективні результати імпортозаміщення. Нагадаємо, згідно з цією програмою аграрії отримують до 5 тис. грн субсидії на гектар оброблюваних угідь, де вирощувалася гречка.

«У 2021 році на підтримку виробників гречки було виділено 50 млн грн, — повідомив міністр. — Ми плануємо й надалі підтримувати наших аграріїв і продовжимо цю програму наступного року. Тих, хто спекулює на темі продовольчої безпеки й залякує українців, закликаю дивитися на конкретні цифри: зерном, гречкою українці забезпечені сповна».

Однак тоді не ясно, чому при такому гарному врожаї роздрібні ціни на гречану крупу продовжують зростати?

«Річна потреба у гречці становить в Україні близько 180 тисяч тонн, — розповів «ФАКТАМ» незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Тому, попри рекордний врожай на рівні 110 тисяч тонн, його буде недостатньо для того, щоб повністю задовольнити потребу країни в гречаній крупі.

Дефіцит традиційно покривають імпортом, зазвичай — з Росії. Але цього року Росія внесла гречку до списку стратегічних товарів, які заборонила експортувати в Україну. Тому, попри гарний врожай, дефіцит гречки на українському ринку збережеться.

Ситуація може погіршитися через дії спекулянтів, які захочуть притримати продаж товару, щоб забезпечити зростання цін. Тому на нас чекає зростання вартості гречки на 15−20%".

Нагадаємо, що, на думку експертів, ціни на соняшникову олію можуть піднятися найближчим часом з нинішніх 70 грн до 100 гривень за літр. Це пов'язано з подорожчанням газу та особливостями податкової політики в Україні.

Фото Pixabay

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