Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

В правила призначення субсидій внесено зміни, які позбавлять деякі категорії українців права отримувати виплати.

Тепер все субсидіанти отримують допомогу від держави тільки «живими грошима». Але якщо сумарна заборгованість за ряд комунальних послуг перевищить 340 грн, це може привести до втрати субсидії на наступний сезон, а як наслідок — до подальшого збільшення суми боргу.

Крім того, зміни в законодавстві дають можливість підприємствам-постачальникам відключати споживачів, які несвоєчасно розраховуються за спожитий ресурс.

Деякі газопостачальні компанії вже пропонують боржникам реструктуризацію боргу, котра дозволить не доводити справу до відключень.

Раніше повідомлялося, що Україні створено єдиний центральний реєстр соціальних виплат, прогнозується що в результаті його роботи на 10−12% зменшиться сума різних соцвиплат, в тому числі субсидій. Нагадаємо, в Мінсоцполітики озвучили, які дії українців призведуть до втрати ними права на субсидію. Визначено також умови отримання субсидій аліментниками.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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