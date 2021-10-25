За газ доведеться платити дорожче: облгази хочуть збільшити тариф у 4 рази

Українські облгази продовжують публікувати проекти з підвищеними тарифами на розподіл газу — у середньому по країні ця послуга може подорожчати у чотири рази.

Як пише «УНІАН», з січня 2022 року середній тариф на розподіл по країні може вирости з нинішніх 1,44 грн за кубометр до 4,14 за кубічний метрт газу.

А саме серйозне підвищення — у планах «Луганськгазу» і «Уманьгазу», які хочуть підвищити тариф з 1,55 грн до 8,41 грн та з 1,78 грн до 8,91 грн відповідно.

«Одесагаз» планує збільшити ціну з 0,84 грн до 4,52 грн, столичний «Київгаз» — з 0,31 грн до 0,83 грн, «Київоблгаз» — з 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Невелике подорожчання розподілу газу планують в «Газопостачсервісе» — з 2,46 до 3,01 грн за куб. м, у «Шепетівкагаз» — з 1,09 до 1,88 грн за куб. м та НГХП «Сірка» — з 1,14 до 1,58 грн за кубометр.

Варто відзначити, що це підвищення — лише проекти тарифів на розподіл «блакитного» палива наступного року, відповідне рішення має ще ухвалити регулятор. Відзначається, що зазвичай затверджені тарифи встановлюються на рівні, значно нижче запропонованих компаніями.

Газівники пов'язують необхідність зростання тарифів зі збільшенням ринкової вартості газу. «У тарифі газ для виробничо-технологічних витрат закладено у розмірі 5 800 гривень за тисячу кубів, а ринкова вартість газу зараз 34 тисячі гривень. А ПТР — це третина всього тарифу», — розповів співрозмовник інформагенції.

Нагадаємо, що українці мають можливість змінити постачальника газу онлайн — така можливість є у жителів приватних і багатоквартирних будинків, включаючи субсідіантов і пільговиків.

Фото з Pixabay.

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter