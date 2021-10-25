В Україні збільшили фінансування пенсій: що про це відомо

Пенсійний фонд відзвітував, що пенсії за жовтень профінансовано в повному обсязі. На виплати пенсіонерам виділено 43,8 млрд гривень. Витрати на пенсії підвищилися в порівнянні з вереснем (43,4 млрд гривень), оскільки 1 жовтня відбувся черговий перерахунок виплат і нарахування надбавок до пенсій 75-річним. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

У жовтні, за даними ПФУ, середній розмір пенсії становить 3915 грн, що вище в порівнянні з вереснем на 408 гривень або 11,6 відсотка. Минулого місяця середня виплата становила 3507 грн.

Всього в Україні зареєстровано 10,9 млн пенсіонерів. З початку року одержувачів виплат стало ще більше на 278 тисяч.

До кінця 2021 року в Україні передбачається ще один перегляд розмірів виплат пенсіонерам .

Також складено графік, як і для кого буде змінюватися пенсія у 2022 році .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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